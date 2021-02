Seine Tochter Sterling erblickte am Wochenende das Licht der Welt.

14:33 Uhr Ortszeit am 21. Februar 2021, das war der Zeitpunkt, als die Mahomes-Familie der Welt mitteilte, dass sie zu dritt sind. «Sterling Skye Mahomes 2/20/21», schrieb Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, auf Instagram und postete ein Bild. Auf der Nahaufnahme umfasst das Baby offenbar einen Finger von Mahomes, während seine Freundin ihre Hand auf seine legt. Zudem trägt die Mutter eine silberne Kette mit dem Schriftzug «Sterling».

Der Quarterback-Star ist also zum ersten Mal Papa einer Tochter geworden. Den 25-Jährigen wird das wohl sehr freuen – und auch ein wenig trösten, hatte er doch vor zwölf Tagen im Superbowl gegen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers bei der 9:31-Niederlage nicht den Hauch einer Chance. Kurz nach der Niederlage hatte sich Mahomes zudem noch am Zeh operieren lassen.

Einer der zahlreichen Gratulanten, die Patrick zu seinem Babyglück gratulieren, ist sein kleiner Bruder Jackson. «Du wirst der beste Dad sein. Ich freue mich so auf die gemeinsamen Abenteuer», betonte der 20-Jährige in der Kommentarspalte. Und auch David Beckham sowie Tom Brady hinterliessen beim Post ein Like.