Wegen eines Fehlalarms hat Bettina Diel eine Rechnung in Höhe von 2500 Franken erhalten.

Anlässlich der Ausstellung «Bonus Track 2» präsentierte die Künstlerin Bettina Diel in den Vitrinen des Zürcher Kunsthauses Aussersihl an der Müllerstrasse im Juli ihr Werk «Freudvolle Angelegenheit». Wie die 45-Jährige erzählt, war ihr Werk eine Zündschnurzeichnung einer Vulva. «An der Stelle der Klitoris habe ich Farbnebelpatronen angebracht. Diese färbten die Zeichnung innerhalb weniger Minuten bunt ein.»

Sofort habe sie die Feuerwehr informiert, wie die 45-Jährige weiter erzählt. «Als ich den Piepton hörte, rief ich gleich an. Ich sagte ihnen, dass es sich um einen Fehlalarm handelt.» Doch das nützte laut Diel nichts: «Kurz darauf trafen Einsatzkräfte mit zwei Löschfahrzeugen ein.»

Sammelaktion gestartet

Im September folgte dann die Rechnung: «Knapp 2500 Franken kostete mich der Einsatz.» Die Rechnung hat laut Diel das Kunsthaus Aussersihl bereits beglichen. «Das war sehr grosszügig. Ich will ihnen den Betrag aber nun zurückzahlen.»

Seit Oktober ist sie mit ihrem Bauchladen unter anderem an Vernissagen in Zürich unterwegs. Für 10 Franken das Stück können Interessierte eine Zündholzschachtel kaufen. «Bisher habe ich die Hälfte des Geldes zusammen. Ich hoffe nun, dass ich bald die gesamte Rechnung begleichen kann», so die 45-Jährige.