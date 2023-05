Schweiz: Nach verregnetem Frühlings-Start – kommt jetzt die grosse Wetter-Wende?

Die Grafik zeigt: Bis am Sonntag fallen teilweise erhebliche Mengen an Regen – entlang der Alpen bis zu 50 Millimeter.

Kann ich den Regenschirm endlich versorgen?

Ab heute Nachmittag regnet es in vielen Teilen der Schweiz mit kurzen Verschnaufpausen. Am Freitag und am Wochenende muss auch mit Gewittern gerechnet werden, vor allem am Samstag. Bis und mit Sonntag werden im Flachland zwischen 15 bis hin zu 30 Millimeter Niederschlagsmengen erwartet, entlang der Alpen zum Teil über 50 Millimeter.