Schweiz: So wird das Wetter in dieser Woche

In der Schweiz fielen bis und mit Montag an die 40 Zentimeter Neuschnee.

Am Wochenende herrschte in Österreich kräftiger Schneefall, innert 24 Stunden fiel teils über ein Meter Neuschnee. In der Schweiz fiel das Wetter etwas milder aus. Auch in der Schweiz gab es etwas Neuschnee, doch kam es in der Nacht auf Samstag selten zu mehr als 20 Zentimeter Neuschnee.