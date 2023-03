Naddel gibt erstes Interview nach Verschwinden – «Glaubt nichts!»

So soll dieser angebliche Freund ihre Identität in den sozialen Medien gestohlen haben und im Besitz von persönlichen Unterlagen, wie etwa Bankdaten von Farrag, sein.

Ein Jahr lang war es auf allen Social-Media-Plattformen still um Nadja Abd el Farrag. Dann ein Lebenszeichen auf ihrem Instagram-Account. Ein Foto von sich mit einem jungen Mann namens Daniel taucht auf ihrer Timeline auf. Dazu die Nachricht: «Nadja, ich, nein nicht nur ich, wir wollen, dass du dich meldest, liebe Nadja. Seit Monaten kein Zeichen mehr von dir», so der angebliche Freund der TV-Persönlichkeit.

Doch nachdem Naddel vergangene Woche in Hamburg beim Shoppen gesichtet wurde, meldet sich die Ex von Poptitan Dieter Bohlen (69) selbst zu Wort. In einem Telefonat mit RTL stellt sie klar: «Heute bin ich fix und fertig. Es liegt daran, was über meine Person berichtet wird.» Weiter warnt die Moderatorin: «Das, was überall geschrieben wird auf Instagram: Glaubt nichts!»