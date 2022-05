«Sehr gefährlicher Fluss»: Gouverneur-Sohn vermisst – Aare wird mit Ein-Stern-Bewertungen geflutet

Der 23-jährige Emmeril Mumtadz wird seit Donnerstagmorgen im Grossraum Bern vermisst. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ging am Donnerstag um kurz nach 9.45 Uhr eine Meldung über drei in der Aare schwimmende Personen ein, die in Schwierigkeiten waren. Gemäss einem Sprecher der Kapo konnten zwei junge Frauen von Personen vor Ort aus dem Wasser gerettet werden, von der dritten Person fehlt seither aber jede Spur. Auch eine intensive Suche ausgehend vom Gebiet zwischen Eichholz und Marzili, die derzeit noch andauert, blieb bisher erfolglos. Inzwischen berichten auch diverse indonesische Medien über das Verschwinden des Politiker-Sohnes.