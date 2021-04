Am 30. März kündigte die Zuger Polizei in einem Video auf Social Media an, am Ostersamstag gezielt ein « Augenmerk auf Autoposer » zu haben . Man werde eine entsprechende Aktion auf Social Media begleiten, wobei man die Polizei « aktiv unterstützen könne » . Der Beitrag löste kontroverse Reaktionen aus, worauf sich die Polizei entschuldigte , man habe es nicht geschafft, die richtige Botschaft zu vermitteln und betonte, nichts gegen Personen zu haben, «die Freude an ihrem Auto haben», einfach unnötigen Lärm solle man nicht verursachen.