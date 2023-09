Swiss Music Awards kommen 2024 zurück ins Hallenstadion

Nach zwei Ausgaben in der Zuger Bosshard Arena kehren die Swiss Music Awards «Back to the Roots», schreibt Veranstalterin CH Media.

Darum gehts Nach vier Jahren in der Zentralschweiz kehren die Swiss Music Awards zurück ins Hallenstadion.

«Back to the Roots», meinen die Verantwortlichen vorfreudig.

Die nächste Musikpreisverleihung findet am 8. Mai 2024 statt und wird auf 3+ live übertragen.

Bereits zwölf Mal wurden im Rahmen der 15-jährigen Geschichte der Swiss Music Awards Betonklötze an die erfolgreichsten Schweizer Musikerinnen und Musiker verliehen. Nachdem die grösste Musikpreisverleihung des Landes die letzten Jahre in der Zuger Bossard Arena über die Bühne gegangen war, wird es für die kommende Ausgabe am 8. Mai 2024 ein Comeback geben: Der Grossevent kehrt ins Züricher Hallenstadion zurück, wie die Organisatoren mitteilen.

Die schweizweit grösste Indoor Arena biete entscheidende Vorteile wie beispielsweise die technische Infrastruktur sowie die besseren Platzverhältnisse vor und hinter der Bühne. Dass es nun «Back to the Roots» – also «zurück zu den Wurzeln» geht, freut die Verantwortlichen.

Die Swiss Music Awards sollen vorangetrieben werden

«Wir konnten in den vergangenen zwei Ausgaben in Zug auf allen Ebenen grosse Erfolge feiern. Mit der Rückkehr in den Musik-Hotspot der Schweiz möchten wir den Anlass weiter vorantreiben und neue Akzente setzen. Wir freuen uns auf kommende Entertainment-Höhenflüge am neuen Standort», wird Roger Elsener, Geschäftsführer CH Media Entertainment, zum Standortwechsel zitiert.

Das Hallenstadion freut sich ebenfalls auf die Rückkehr der Swiss Music Awards: «Es ist für die ganze Branche wichtig, dass die grösste Musikpreisverleihung der Schweiz auch in der grössten Indoor Arena hierzulande, wo die Musik zu Hause ist, stattfindet. Zusammen mit CH Media werden wir mit unserer Expertise und unserer Infrastruktur für einen unvergesslichen Abend sorgen», berichtet Philipp Musshafen, Direktor der Hallenstation AG.