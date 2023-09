Nach vier Tagen: Forschungsschiff wird zum Retter von Luxus-Dampfer

Vier Tage lang verharrte das Schiff an Ort und Stelle.

Das Schiff wird nun an den nächstgelegenen Hafen gebracht.

Der Luxus-Dampfer wird nun an den nächstgelegenen Hafen transportiert, wo die Passagiere zu einem Flughafen gebracht werden. Von dort fliegen die Reisenden nach Hause. Der Rumpf der Ocean Explorer wird im Hafen von Tauchern auf mögliche Schäden untersucht werden.

Nein, sowas passiert so gut wie nie. Ja, das Risiko ist nie auszuschliessen. Ich will nur die Antworten sehen.

Wie kam es dazu?

In einer abgelegenen Gegend im Osten Grönlands ist das Luxus-Kreuzfahrtschiff Ocean Explorer am Montag in einem entlegenen Fjord auf Grund gelaufen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls lag die nächstgelegene Einheit des Arktischen Kommandos mehr als 1200 Seemeilen (gut 2222 Kilometer) entfernt.