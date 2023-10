Nach vierter Pleite: Von wegen Entlassung – Vogel leitet weiter FCB-Training

Doch trotz vier Pleiten in vier Spielen und einem desaströsen Torverhältnis von 0:10 ist es Vogel, der am Montagmittag das Basler Training leitet. Um 12.16 Uhr betritt der Deutsche den Rasen des Trainingsplatzes auf dem FCB-Campus.

Keine grossen Worte

Auf eine grosse Ansprache verzichtet er, die dürfte kurz zuvor in der Garderobe stattgefunden haben. «Die Spieler werden morgen etwas zu hören bekommen», hatte Vogel nach der Partie in Lausanne angekündigt.

Von Degen angezählt

Allzu gross dürfte der Kredit des abgesetzten Sportchefs aber nicht mehr sein. Verwaltungsratspräsident David Degen hatte Vogel am Sonntag bereits in der Halbzeitpause öffentlich angezählt. «Es ist klar, wir stehen hinter Heiko Vogel. Aber am Ende des Tages müssen die Ergebnisse und Punkte kommen», so Degen im Interview mit blue.