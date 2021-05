Sie hat am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt und die Polizei für ein Mal so richtig cool dastehen lassen. Tosca Stucki, neuerdings als iCop für die Kantonspolizei Basel-Stadt unterwegs, sorgte mit ihren Tanzeinlagen für mehrere hunderttausend Klicks auf den Social-Media-Plattformen.

Zu sehen ist die tanzende Polizistin Tosca Stucki, welche zum viralen Hit “Friday” ihre Moves zeigt und sich damit im Namen der Polizei dem weltweiten Internet-Trend anschliesst. Dass das Video so extrem durch die Decke geht, hätte die 39-jährige Baslerin selber aber nicht gedacht.

T osca Stucki , Polizistin /iCop : « Ja, also erwartet. Das klingt nun ein bisschen blöd. Nein, eigentlich nicht. Das war für mich schon überraschend, dass es so viele Klicks gab. Mega spannend zu beobachten, mega cool. Ich finde es super. »

Wir treffen die Baslerin am Rhein. Hier ist ihr Revier, wenn es bei schönem Wetter viele Jugendliche ans Wasser zieht. Seit 20 Jahren ist sie für die Kapo im Einsatz. Seit dieser Woche ist Tosca Stucki als sogenannter iCop unterwegs. Sie ist vor allem online in den sozialen Medien unterwegs und berichtet von ihrem Polizei-Alltag mit Fokus Jugendarbeit. Das Video soll eine erste Annäherung zur jüngeren Generation sein.

T osca Stucki , Polizistin /iCop : « Ich bin grundsätzlich Jugendpolizistin und arbeite viel mit Jugendlichen zusammen. Und jetzt neuerdings auch iCop. Und für uns ist eigentlich noch wichtig, dass wir unsere Community, also die Jugendlichen, aufbauen können und die Nähe zu den Jugendlichen haben. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, eine Challenge zu machen, so wie es die Jugendlichen tagtäglich machen. Mit dem Ziel, dass wir die Jugendlichen so erreichen. »