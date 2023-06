LX6: Nach Vogelschlag – Swiss-Flug musste stundenlang Schlaufe fliegen

Ein Airbus A330 der Swiss startete am Freitagmorgen um 10.20 Uhr von Zürich aus in Richtung Chicago. Wie ein Blick auf flightradar24 zeigt, flog das Flugzeug kurz nach dem Start eine Schlaufe über der Ostschweiz. Auf dem Flugfunk war zu hören, wie der Pilot der Maschine «we have an engine failure, pan pan pan» an den Tower funkte. Pan-pan ist eine Dringlichkeitsmeldung im Sprechfunkverkehr von Schiffen und Luftfahrzeugen.