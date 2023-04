Surreale Bilder : So sieht die Region Kamtschatka nach dem Vulkanausbruch aus

Der Vulkan Schiwelutsch hat in den letzten Tagen enorme Mengen an Asche in den Himmel über dem Nordosten Russlands geschleudert. Jetzt hat sich die Asche gelegt und lässt eine Mondlandschaft zurück.