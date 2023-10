Nach Wahlfiasko: Hier hatte das BFS bereits Pannen

1 / 5 Ein Fehler des Bundesamtes für Statistik hat zu falschen Parteistärken bei den jüngsten Wahlen geführt. EDI Doch es ist nicht die erste Panne, die dem BFS unterlief. So kam im Jahr 2000 aufgrund eines Fehlers beim Zählen der Unterschriften das Neat-Referendum beinahe nicht zustande. 20min/Simon Glauser Ein folgenreicher Fehler unterlief dem BFS im Jahr 2000, als es zur Berechnung der Teuerung beim Heizöl anstelle des Preises die Menge verwendete. Die Teuerung wurde dann monatelang zu hoch ausgewiesen. TAMEDIA AG

Darum gehts Am Mittwoch stellte sich heraus, dass das Bundesamt für Statistik die nationalen Parteistärken falsch berechnet hat.

SVP, Mitte und FDP haben weniger Stimmen erhalten als ursprünglich gedacht.

Das BFS war schon einige Male in der Kritik.

Wegen einer «fehlerhaften Programmierung», die beim Datenimport in den Kantonen AI, AR und GL geschehen sei, hat der Bund am Sonntag fehlerhafte Zahlen zu den Wahlergebnissen publiziert. Dabei hatte der Fehler keinen kleinen Einfluss: Die SVP verliert bei korrekten Zahlen 0,6 Prozent an Parteistärke, die Grünen verzeichnen ein Plus von 0,4 Prozent. Und plötzlich ist doch die FDP und nicht Die Mitte drittstärkste Partei. Der Fehler, der dem Bundesamt für Statistik (BFS) unterlief, war also beträchtlich – dieses bezeichnet ihn als «bislang grösste Panne, die man bewältigen musste».

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das BFS schon einige Male danebenlag, wenn auch tatsächlich nicht so schwerwiegend – hier ein Überblick über die Pannen des Bundesamtes.

1992: Neat-Referendum

Als im Jahr 1992 die Unterschriften für das Referendum über die Neat überprüft wurden, unterlief dem BFS ein Fehler. Fälschlicherweise wurden zu wenige Unterschriften gezählt, und es hiess darum zunächst, das Referendum sei nicht zustande gekommen. Als das Referendumskomitee jedoch eine Überprüfung einforderte, änderte sich das Bild: Tatsächlich war die Unterschriftenlimite erreicht worden. Die Panne des Bundesamtes zog sogar eine Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft nach sich und führte dazu, dass das BFS mit grösserer Sorgfalt Unterschriften zählt.

2000: Heizöl

Ein folgenreicher Fehler unterlief dem BFS im Jahr 2000, als es zur Berechnung der Teuerung beim Heizöl anstelle des Preises die Menge verwendete. Die Folge war eine über mehrere Monate hinweg deutlich zu hohe Teuerung, die das Amt auswies. Die Panne beeinflusste unter anderem Lohnverhandlungen in verschiedenen Branchen und liess sogar die Nationalbank an ihrer Geldpolitik zweifeln, wie der «Blick» berichtete.

2011: Waffenschutz-Initiative

Als 2011 über die Waffenschutz-Initiative abgestimmt werden sollte, lieferte das BFS naturgemäss relevante Zahlen dazu. Nur gab es grosse Kritik ob der präsentierten Statistiken. So gab das Bundesamt an, Suizide mit Schusswaffen hätten abgenommen und nur in 17 Prozent der Suizide seien Armeewaffen verwendet worden. Dies rief Experten auf den Plan, die unter anderem bemängelten, dass das BFS Pistolen und Faustfeuerwaffen, welche die gleiche Art von Waffe darstellen, in verschiedenen Kategorien analysierte.

2012: Kirchenstatistik

Im Jahr 2012 geriet das Bundesamt für Statistik in die Kritik, weil es einige Freikirchen irrtümlich in dieselbe Kategorie wie die Reformierten eingestuft hatte. Dies führte zu einer scheinbaren Abnahme der Mitgliederzahlen in den Freikirchen um ein Drittel.