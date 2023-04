1 / 3 Sanna Marin gibt den Vorsitz der sozialdemokratischen Partei in Finnland per September 2023 ab. IMAGO/NurPhoto Die Sozialdemokraten landeten bei den Wahlen am Sonntag mit 19,9 Prozent auf dem dritten Platz. Damit würde Sanna Marin (37) ihr Amt als Regierungschefin verlieren. Reuters Am Dienstag wurde Finnland als 31. Mitglied offiziell in die Nato aufgenommen. IMAGO/Xinhua

Darum gehts Sanna Marin hat nach der Wahlniederlage vom Sonntag angekündigt, den Vorsitz der Sozialdemokraten abzugeben.

Erstmals seit zwölf Jahren wurde die konservative Nationale Sammlungspartei zur stärksten Kraft.

Sanna Marin ist seit 2019 die Ministerpräsidentin Finnlands.

Die regierenden Sozialdemokraten der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin haben die Parlamentswahl in Finnland am Sonntag verloren. Die konservative Nationale Sammlungspartei ist bei der Parlamentswahl in Finnland erstmals seit zwölf Jahren stärkste Kraft geworden. Nun hat Marin angekündigt, die Parteispitze der Sozialdemokraten zu verlassen, berichtet «YLE News». Sie teilte mit, dass sie trotzdem noch als «Abgeordnete im Hinterzimmer» in der Partei verbleiben werde.

Ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin wird am nächsten Parteitag im September gewählt. «Ich hatte die grosse Ehre, den Vorstand in den letzten vier Jahren zu leiten. Diese Zeiten waren aussergewöhnlich schwierig. Es muss offen gesagt werden, dass meine eigene Ausdauer und Belastbarkeit in diesen Jahren auch auf die Probe gestellt wurden», sagte Marin auf einer Pressekonferenz. Sie sagte, sie habe jetzt informiert, um möglichen Kandidatinnen und Kandidaten Zeit zu geben, eine mögliche Kandidatur für den Parteivorsitz zu erwägen.

Eine der gefragtesten Politikerinnen Europas

Die 37-Jährige sagte weiter, dass sie dennoch die Verhandlungen über eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei führen werde. Ein internationaler Posten sei ihr nicht angeboten worden, sagte sie zu Spekulationen, sie könnte nach der Wahlniederlage eine Position im europäischen Ausland anstreben. Auch als Kandidatin für die finnische Präsidentenwahl Anfang 2024, bei der ein Nachfolger von Präsident Sauli Niinistö gesucht wird, stehe sie nicht zur Verfügung.

Marin war Ende 2019 als damals jüngste Ministerpräsidentin der Welt an die Regierungsmacht gekommen. Im Ausland gilt sie als eine der gefragtesten Politikerinnen Europas, im Inland schätzten sie viele als junge, moderne und schlagfertige Regierungschefin. Partyvideos kratzten an ihrem Image , dennoch blieb sie beliebt – deutlich beliebter als ihre Partei. Marin hatte Finnland in die Nato geführt, am Dienstag wurde das Land offiziell als 31. Mitglied aufgenommen.

