Mercedes gestohlen und verunfallt – Nach wilder Mercedes-Fahrt in St. Gallen wird 19-Jähriger nun verurteilt

Darum gehts Im Juni 2021 verursachte ein damals 19-jähriger Eritreer einen spektakulären Unfall am Bahnhof St. Gallen.

Er hatte das Auto einer Bekannten entwendet und fuhr massiv zu schnell, bevor er die Kontrolle über das Auto verlor und verunfallte.

Mit im Auto dabei war auch der Hund der Bekannten.

Der junge Mann beging zudem weitere Delikte.

Nun wurde er per Strafbefehl zu einer Busse sowie einer bedingten zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Ein aufsehenerregender Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 7. Juni 2021 in St. Gallen. Damals raste ein 19-jähriger Eritreer über die Rosenbergstrasse in die Zürcherstrasse, wo er die Kontrolle über das Auto verlor. Das Auto krachte in einen Zaun neben den Geleisen des Bahnhofs St. Gallen und blieb dort hängen.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verliess er den Unfallort und liess, wie 20 Minuten erfuhr, auch einen Hund im Auto zurück und prahlte mit seiner Fahrt auf Tiktok. Wie es sich herausstellte, gehörte das Auto einer Kollegin, bei der er in der Nacht Unterschlupf gesucht hatte. Zuvor soll er laut eigenen Angaben reichlich Alkohol getrunken haben.

Mit Hund und Whiskey auf Strolchenfahrt

Der Mann hatte bei der Kollegin geklingelt und um Einlass gebeten. Sie willigte ein und bat ihn, mit dem Hund spazieren zu gehen, da sie weiterschlafen wollte. Unbemerkt von ihr, nahm er nebst dem Hund auch den Autoschlüssel mit und begab sich zum Mercedes.

Der 19-Jährige, der nicht im Besitz eines Fahrausweises war, fuhr mitsamt Hund und einer Flasche Whiskey los und raste die Rosenbergstrasse hinunter. Laut Strafbefehl war er kurzzeitig mit 93 km/h statt den erlaubten 50 km/h unterwegs. Er verlor auf der Zürcherstrasse die Kontrolle über das Auto, das sich im Uhrzeigersinn drehte und über das Trottoir in den Zaun knallte. Der entstandene Sachschaden belief sich auf über 41’000 Franken. «Er hat nicht nur mein Auto einfach so genommen und zu schrott gefahren. Er hatte meinen Hund einfach so zurückgelassen», sagte die Kollegin im Juni 2021 zu 20 Minuten.

Busse und bedingte Freiheitsstrafe

Laut dem Strafbefehl beging der 19-Jährige noch weitere Delikte. So hielt er sich für einen begrenzten Zeitraum im Sommer 2021 ohne Bewilligung in der Schweiz auf. Weiter hatte er mit einem Stein eine Scheibe eines Lagers in St. Gallen demoliert, weil er frustriert war über die Trennung von seiner Freundin und dem Verlust seiner Lehrstelle. Schliesslich versuchte er, im Juli 2021 ein Mobility-Auto aufzubrechen, was ihm nicht gelang. Lediglich der Lack wurde beschädigt.

Wegen der langen Liste von Delikten verurteilte die Staatsanwaltschaft den 19-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Dazu kommt eine Busse von 3200 Franken, die bei Nichtbezahlung in eine 64-tägige Haftstrafe umgewandelt wird. Inklusive Verfahrenskosten muss der junge Mann insgesamt rund 8’700 Franken bezahlen. Gegen diesen Strafbefehl kann Einsprache erhoben werden.

