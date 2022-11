Martini-Sommer: Nach Wintergruss – so wird das Wetter diese Woche

1 / 3 Diese Woche kann man auch in den Bergen nochmals mildes Herbstwetter geniessen. 20min/Community Auf 2000 Metern Höhe soll es noch zehn Grad warm werden. 20min/Community Die Woche steht im Kontrast zum vergangenen Wochenende, an dem es kalt und grau war. Lukas Wyss, WL SWISS PHOTOGRAPHY

Darum gehts Am Wochenende fiel Schnee bis auf 1200 Meter Höhe und die Temperaturen purzelten in den Minusbereich.

Diese Woche sollte es jedoch wieder wärmer werden – die Nullgradgrenze steigt auf 3300 Meter an.

Am Dienstag und Freitag sollen auf 2000 Metern noch über zehn Grad gemessen werden, im Mittelland über 15 Grad.

Nach dem kalten und grauen Wochenende soll es diese Woche wieder wärmer und sonniger werden. Das Wochenende war von einer Kaltfront geprägt, die die Schweiz am Freitag erreichte. Am Samstag schneite es im Norden bis auf 1200 Meter Höhe und in grossen Teilen der Schweiz blieb es sehr grau. In der Nacht auf Sonntag fiel die Temperatur in den Minusbereich und es gab Bodenfrost an zahlreichen Orten im Mittelland. Der Tiefstwert wurde in Samedan GR gemessen – dort zeigte das Thermometer -12,4 Grad an, wie SRF-«Meteo» berichtet.

Auch in den Bergen wird es sehr mild

Nachdem es auch am Sonntag an vielen Orten wenig Sonnenschein gab, soll es ab Montag in der ganzen Schweiz sonniger und mild sein, obwohl uns am Mittwoch erneut eine Kaltfront erreicht. Auf 2000 Metern Meereshöhe werden am Dienstag und Freitag mehr als zehn Grad erreicht und im Mittelland soll die Temperatur teilweise auf 15 Grad oder mehr steigen.

Der Freitag sei der Martinsfreitag, mit dem immer wieder Warmluft-Vorstösse aus Südwesten in Verbindung gebracht würden, so SRF-«Meteo». Dies wird im Volksmund als Martini-Sommer bezeichnet. In diesem Jahr treffe das genau zu und es werde in den Bergen extrem mild. Die Nullgradgrenze steige auf rund 3300 Meter an und auch im Mittelland könne mit Temperaturen im zweistelligen Bereich gerechnet werden.