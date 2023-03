Abfahrt Aspen live: Was zeigt Marco Odermatt?

Ja, was war das für eine Abfahrt am Freitag. Sie begann eigentlich vielversprechend mit etwas Sonnenschein und akzeptablen Bedingungen. Doch das Wetter wurde fast minütlich schlechter und schlechter. Der Norweger Sejersted stellte mit der Startnummer 1 die Bestzeit auf, an die niemand mehr herankommen sollte.