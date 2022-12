Nach WM-Aus macht sich Katar-TV über DFB-Team lustig 

Deutschlands Fussball-Stars sind nach dem frühen Aus bei der WM in Katar wieder daheim. Zum zweiten Mal hintereinander nach der WM 2018 scheiterten die Deutschen in der Gruppenphase. Ein 4:2-Erfolg gegen Costa Rica reichte nicht zum Weiterkommen, weil Spanien keine Schützenhilfe leistete und gegen Japan mit 1:2 unterlag.

Spieler entgehen Prämien

In Katar kam der Protest des DFB-Teams nicht gut an. Das Ausscheiden Deutschlands dagegen umso mehr. In der katarischen Sportsendung «Madschlis» imitierten die versammelten Gäste die Protestgeste auf höhnische Art und erfreuten sich am deutschen Aus. Der Moderator meinte: «Und so verabschieden wir Deutschland von dieser WM.» Das Video der Szene ging viral – ist bereits fast neun Millionen Mal angeschaut worden.