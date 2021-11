Noch mehr Good News – Nach WM-Coup – Murat Yakin bleibt bis 2024 Schweizer Nati-Trainer

1 / 6 Riesenfreude am Montagabend in Luzern: Die Schweizer Nationalmannschaft lässt Italien in der Quali hinter sich und qualifiziert sich direkt für die WM in Katar 2022. Martin Meienberger/freshfocus Mitverantwortlich für den Erfolg: Nati-Trainer Murat Yakin. Unter ihm hat die Schweiz kein Pflichtspiel verloren und nur ein Gegentor kassiert – trotz zwei Spielen gegen Europameister Italien. REUTERS Sein Rezept? «Ich glaube meine Art, die Freude am Fussball, die Nähe zu den Spielern und ein funktionierendes System sind die Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit», so Yakin nach dem Spiel am Montag. freshfocus

Darum gehts Die Schweiz hat sich sensationell für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert.

Trainer Murat Yakin spricht von einem «grossartigen Moment».

Aufgrund der Qualifikation bleibt Yakin nun auch Nati-Trainer bis 2024.

Zuerst eine historische Leistung an der Europameisterschaft, die erst im Viertelfinal endete und nun die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Kater – Gruppensieger vor Europameister Italien. Was ist es für ein Jahr, das mit dem 4:0-Sieg über Bulgarien für die Schweizer Nationalmannschaft am Montag zu Ende ging. Nati-Captain Xherdan Shaqiri sagte nach seinem 100. Länderspiel gegenüber SRF: «Trainer Murat Yakin muss man auch danken. Es war sicherlich nicht einfach, in die Fussstapfen von Vladimir Petkovic zu treten.» Und er hat recht. Sechs Pflichtspiele, keine Niederlage, ein Torverhältnis von 11:1 und zwei Spiele davon gegen den amtierenden EM-Champion Italien – Murat Yakin hat das Erbe von Vladimir Petkovic nochmals auf eine neue Stufe gehoben.

«Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Moment nach dreieinhalb Monaten als Trainer geniessen kann», sagt Murat Yakin nach dem WM-Coup gegen Bulgarien. Vor ein paar Monaten hätte seinem Team niemand zugetraut, dass sie Italien in dieser Konstellation hinter sich lassen würden. «Ein grossartiger Moment und selbstverständlich gönne ich mir nun eine Zigarre – vielleicht auch zwei», so Yakin. Sein Erfolgsrezept? Er setzt voll auf das Leistungsprinzip, wie er es stets betont. «Ich habe das den Spielern von Anfang an vermittelt. Sie haben das akzeptiert und das Vertrauen, welches ich den Jungs gegeben habe, wieder zurückbezahlt», so der Nati-Trainer. Bestes Beispiel dafür ist Noah Okafor, der sich in einer unfassbaren Form befindet, mit RB Salzburg in der Champions League für Furore sorgt und nun gegen Italien sowie Bulgarien gleich in der Startelf stand – und sich mit überragenden Leistungen bedankte. «Ich glaube meine Art, die Freude am Fussball, die Nähe zu den Spielern und ein funktionierendes System sind die Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit.»

Fan-Liebling Yakin bleibt mindestens bis 2024

Damit diese erfolgreiche Zusammenarbeit noch lange andauern wird, dafür sorgte Yakin und seine Spieler am Montag gleich selber. Aufgrund der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 verlängert sich Yakins Vertrag bis zum Ende der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Davon wollte der 47-Jährige nach dem Spiel aber noch nichts wissen, sagte mit einem Schmunzeln: «Was Vertragsinhalt ist, muss ich nochmals nachschauen. Das ist das nicht das Wichtigste jetzt.» Zudem betont der Nati-Trainer auch, dass er nur ein einzelnes Puzzleteil innerhalb des ganzen Teams sei. «Seit sich Pierluigi Tami am 1. August bei mir für ein Gespräch gemeldet hat, harmoniert alles ausserordentlich gut. Ich teile diesen Erfolgsmoment gerne mit fantastischem Team, das ich vom ersten Tag an angetroffen habe.»

Nach der Medienkonferenz zeigt der Nati-Trainer auch noch, weshalb er nicht nur auf dem Feld mit der Nati erfolgreich ist, sondern sich auch neben dem Platz grosser Beliebtheit erfreut: Vor der Swissporarena in Luzern macht er Selfies mit wartenden Fans. Kein Wunder also, dass Fans im Stadion mit Plakaten wie «Muri du bist der Beste» zu sehen sind. Yakin ist für die Fans nahbar, ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Vladimir Petkvovic. Die Schweizer Nationalmannschaft und Murat Yakin – das passt einfach. Und nach der direkten WM-Qualifikation hat er Blut geleckt: «Wir haben uns qualifiziert. Es ist jetzt aber nichts fertig, es geht weiter und ich freue mich auf diese Arbeit.»

«Beste Schokolade» für Nordirland Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Italien am Freitag, sagte Nati-Trainer Murat Yakin, dass er sich etwas überlegen würde für die Nordiren, falls sie der Schweiz Schützenhilfe leisten sollten. Nach der fixen WM-Qualifikation und dem 0:0 von Nordirland gegen Italien, will sich Yakin nun sehr schweizerisch bedanken. «Der Trainer der Nordiren meinte beim Spiel im Genf, dass ihm die Schweiz sehr gut gefalle und er auch die Schokolade mag. Ich werde nun also reichlich der besten Schweizer Schokolade nach Belfast schicken», so Yakin.