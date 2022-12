Schlägereien in Basel : Nach WM-Sieg – Fans gehen aufeinander los

In Basel kam es am Freitagabend nach dem Sieg der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft zu Ausschreitungen und Schlägereien.

Nachdem sich die Schweizer Nationalmannschaft an der Fussball-WM in Katar mit einem 4:2-Sieg gegen Serbien für das Achtelfinale qualifizierte, gingen schweizweit Menschen auf die Strasse. In den meisten Städten wurde laut und ausgelassen gefeiert. Doch nicht überall blieb es friedlich. In der Steinenvorstadt in Basel-Stadt kam es derweil zu wüsten Auseinandersetzungen.