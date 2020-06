Nach Wochenend-Feiern kämpft Göttingen mit neuem Corona-Ausbruch

Mann in Stadtwohnung bewacht

Ein unter Corona-Quarantäne stehender Mann, der mehrfach gegen Auflagen verstossen und sich unter anderem in Göttingen aufgehalten habe, soll laut Corona-Krisenstableiterin Petra Broistedt in Verbindung mit dem Infektionsgeschehen stehen. Er sei aber nicht der Patient null. Der Mann war am Freitagnachmittag von der Polizei aus dem Iduna-Hochhauskomplex am Rande der Göttinger Innenstadt abgeholt worden. Inzwischen befinde er sich unter Hausarrest – in einer stadteigenen Wohnung, wo er bewacht wird.