«Hey, Hey, Rise-Up» : Nach «Wut und Frust auf Russland» – Pink Floyd nimmt Song auf

Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren hat die Rockband Pink Floyd wieder einen Song aufgenommen. Es sei ein Zeichen der Solidarität für die Ukraine. Das gesammelte Geld wird für humanitäre Zwecke verwendet.

Mit dem Lied «Hey, Hey, Rise-Up» will Pink Floyd ein Zeichen der Solidarität an die Ukraine senden, wie es am Donnerstag auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Musiker hiess. Erscheinen soll das Lied, in dem auch Gesang des bekannten ukrainischen Sängers Andrij Chlywnjuk eingeflossen ist, diesen Freitag. Es handelt sich um das erste neue Lied von Pink Floyd seit dem 1994 veröffentlichten Song «The Division Bell».