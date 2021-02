Fetscherin veröffentliche in dieser Woche ein Video, in welchem er gegen die GC-Verantwortlichen schoss.

Damit wechselt Fetscherin wieder in ruhigere Gewässer. Ein Umstand, der ihm wohl auch gefallen wird. So veröffentliche er in dieser Woche ein Video, in dem er auf mehrere Personen losgeht und fordert, dass die alte Garde bei GC weg muss. Zu Beginn des Videos meinte Fetscherin etwa: «Ich finde es unerträglich, dass wir den Feind im eigenen Haus haben. Wir haben einen Verwaltungsrat, der alles unternommen hat, damit wir keinen Erfolg haben können.» Namen nannte er keine, doch es lag auf der Hand, wen er meinte: Andras Gurovits, der zusammen mit Sky Sun und Jenny Wang im Verwaltungsrat sitzt.