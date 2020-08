Pöbelnder Pädagoge

Nach Wutanfall auf Autobahn – Lehrer darf neue Stelle doch nicht antreten

Der Autobahnpöbler D. G.* hätte Mitglied der Schulleitung in Ehrendingen AG werden sollen. Nun teilen die örtlichen Behörden aber mit, dass dies nicht der Fall sein wird. Die Schulverwaltung hat sich gegen den 58-jährigen Pädagogen entschieden.

Was am Vormittag des 20. Juli auf der A1 bei Luterbach passierte, sorgte schweizweit für Aufsehen. Wegen des waghalsigen Manövers zweier Lenker und des anschliessenden Wutanfalls eines der Beteiligten – der 58-jährige Berner Lehrer, D. G.* – ermittelt die Polizei. Die gefährlichen Kapriolen mitten auf der Autobahn werden jetzt geahndet.

In einem Brief der Schulverwaltung vom 3. August werden die Eltern über die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses informiert: «Mit diesem Schreiben möchten wir Sie informieren, dass Herr G. im kommenden Schuljahr nicht Mitglied der Schulführung sein wird», steht im Infobrief. Man sei nun wieder auf der Suche nach einer Schulleitung mit einem Teilzeitpensum für die Kindergartenstufe.

Mit diesem Schreiben gelangte die Schulpflege am Montagmorgen an die Eltern.

Vater: «Es wäre mir nicht wohl gewesen»

Ein Vater, der den Brief am Montagmorgen im Briefkasten hatte, zeigt sich ebenfalls erleichtert: «Als Vater wäre es mir nicht wohl gewesen, wenn jemand mit so einer Vorgeschichte in der Schulleitung sitzt.» Den Entscheid, dass G. die Stelle nun doch nicht antreten darf, empfindet der Mann als richtig.