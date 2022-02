PR-Problem – Nach zahlreichen Skandalen – CS sucht händeringend nach neuem Personal

In der Schweiz sind es fast doppelt so viele Stellen wie bei der Nummer eins UBS.

Allein in der Schweiz hat die Krisenbank demnach 650 offene Stellen ausgeschrieben, wie eine Auswertung des internen Job-Portals zeigt . Das sind fast doppelt so viele wie die 345 freien Jobs bei der grössten Schweizer Bank UBS.

Auch in anderen Regionen sieht es nicht besser aus. So hat die CS auch in Europa, im Nahen Osten und in Afrika fast doppelt so viele freie Stellen wie die UBS ausgeschrieben. Weltweit gibt es bei der CS über 2800 freie Stellen. Bei der UBS sind es mit 3200 nur wenig mehr, sie beschäftigt aber fast doppelt so viele Leute.