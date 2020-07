«Nach Zeckenstich kann ich kein Fleisch mehr essen»

Fleischallergie

Der Stich einer Zecke kann im menschlichen Körper zu einer besonderen Reaktion führen. Über den Speichel des Tieres gelangt Alpha-Gal – im Fachjargon Galaktose-alpha-1,3-Galakotse – in die menschliche Blutbahn. Das Immunsystem bildet daraufhin Antikörper gegen das Kohlenhydrat, um dieses zu neutralisieren. Isst die betroffene Person nun Fleisch und in diesem ist Alpha-Gal ebenfalls enthalten, löst dies typische allergische Symptome aus: von Hautausschlägen über Bauchschmerzen bis hin zu schweren lebensbedrohlichen Reaktionen. Stiche von Zecken, etwa dem Gemeinen Holzbock, der in Europa heimisch ist, können eine Fleischallergie auslösen. (Allergiezentrum Schweiz)