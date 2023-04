Luzern: Polizei fasst Casino-Betrüger nach 10 Jahren

Er tätigte insgesamt 37 Bargeldbezüge in der Höhe von insgesamt über 27’000 Franken. Doch der Name «Bruno Donati» war erfunden, der Mann* heisst in Wirklichkeit anders.

Er tätigte insgesamt 37 Bargeldbezüge in der Höhe von insgesamt über 27’000 Franken. Doch der Name «Bruno Donati» war erfunden, der Mann* heisst in Wirklichkeit anders. Die Magnetstreifen der Kreditkarten enthielten aber die Daten von Kunden, deren Geld der Mann damit abhob. Er bezog damit jeweils Bargeld oder Spielchips, die er im Casino umgehend in Bargeld umtauschen liess.