PSG nur Zweiter - Nach zehn Jahren wieder Meister – OSC Lille gewinnt die Ligue 1

Auch in der französischen Liga wurde erst am letzten Spieltag der Meister ermittelt. OSC Lille und PSG duellierten sich im Fernduell. Mit dem besseren Ende für Lille.

1 / 6 Der Jubel bei den Spielern von Lille kennt keine Grenzen. Nach zehn Jahren sind die Nordfranzosen endlich wieder einmal Meister! REUTERS Burak Yilmaz trifft für OSC Lille per Elfmeter zur Vorentscheidung gegen Angers. REUTERS Die Freude über den ersten Meistertitel nach zehn Jahren kennt keine Grenzen. OSC Lille ist französischer Meister! REUTERS

Darum gehts Auch in der französischen Liga entschied sich die Meisterschaft erst am letzten Spieltag.

Im Fernduell machten OSC Lille und PSG den Meister unter sich aus.

Lille erledigte seine Hausaufgaben und gewann auswärts gegen Angers mit 2:1.

Obwohl PSG sein Spiel auch gewann, reichte es wegen einem Punkt nicht für die Meisterschaft.

Was für eine Überraschung in der französischen Liga! OSC Lille wird am letzten Spieltag französischer Meister. Die Nordfranzosen gewinnen gegen Angers mit 2:1 und sichern sich so den Meistertitel. Liga-Konkurrent Paris St. Germain erledigt zwar seine Hausaufgaben erwartungsgemäss mit einem 2:0-Sieg gegen Brest, da Lille jedoch ebenfalls drei Punkte einfahren konnte, bleibt PSG nur der Vizemeistertitel.

Lille hatte vor der Partie alles in den eigenen Füssen. Sie starteten mit einem Punkt Vorsprung auf PSG in die letzte Meisterschaftspartie. Im Spiel gegen Angers liessen die Nordfranzosen dann auch von Anfang an nichts anbrennen. Bereits in der zehnten Spielminute konnte der Kanadier Jonathan David die Nordfranzosen in Führung schiessen. Kurz vor der Pause dann die Vorentscheidung. Burak Yilmaz erhöhte vom Elfmeterpunkt aus auf 2:0 für Lille erhöhen. In der 93. Minute konnte Angers noch auf 2:1 verkürzen. Der türkische Oldie markierte mit dem Elfmeter bereits seinen 16. Ligatreffer und sicherte dem OSC Lille den fünften Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

PSG gewinnt nur einen Titel in dieser Saison

Somit hat das Team um Neymar und Mbappé in dieser Saison nur einen Titel gewonnen. Letzten Mittwoch verloren die Monegassen im Endspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain 0:2 (0:1). Für den Hauptstadt-Club PSG war es der sechste Cup-Triumph in den vergangenen sieben Jahren. In der Champions League war die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino an Manchester City im Halbfinale gescheitert. Und in der Ligue 1 war das Team von Mauricio Pochettino über die gesamte Saison hinweg gesehen zu wenig konstant. Immer wieder spielte man nur Unentschieden oder verlor gegen sogenannte «kleine Mannschaften».