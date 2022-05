Grossbritannien : Nach Zelle in «Horror-Knast» – Boris Becker in neues Gefängnis verlegt

Der ehemalige deutsche Tennisprofi wurde nach seiner Verurteilung im Wandsworth-Gefängnis in London untergebracht. Die Vollzugsanstalt wird wegen ihrer harten Haftbedingungen auch als «Horror-Knast» bezeichnet.

Nach gut drei Wochen Haft ist der verurteilte Ex-Tennisprofi Boris Becker in Grossbritannien in ein Gefängnis mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe verlegt worden. Der 54-Jährige sei am Montag in das Huntercombe-Gefängnis in Nuffield, rund 70 Kilometer westlich von London, gebracht worden, bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte der Sender RTL berichtet. Die ersten Wochen seiner Haftstrafe hatte Becker im Londoner Gefängnis Wandsworth abgesessen, das für Überfüllung, Gewalt und schlechte hygienische Zustände bekannt ist.