Taulant Xhakaf nach Kopfstoss für acht Spiele gesperrt

In dieser Saison wird der Mittelfeldspieler nicht mehr in der Super League auflaufen.

Für Taulant Xhaka ist die Super-League-Saison gelaufen. Für seinen Kopfstoss gegen FCZ-Verteidiger Nikola Katic sah er im Klassiker die Rote Karte. Von der Liga wird der FCB-Heissblüter nun für sieben Spiele gesperrt. Zusätzlich sah er im Spiel seine achte Gelbe Karte der laufenden Saison und muss eine weitere Sperre absitzen. Somit muss der 32-Jährige die restlichen Spiele in der Super League zuschauen. Doch was war passiert?

Taulant Xhaka entschuldigt sich

Doch damit nicht genug. Xhaka setzte in Zidane-Manier zum Kopfstoss an und streckte FCZ-Verteidiger Katic nieder. Der FCB-Captain war bereits auf dem Weg in die Kabine, als der VAR eingriff und ihn Schiri Dudic zurück auf den Platz beorderte und die Gelb-Rote in eine Rote Karte umwandelte. Für Xhaka war es die erste Rote Karte in der laufenden Saison.