Nach Zoff verstehen sich Herzogin Kate und Herzogin Meghan jetzt besser denn je

Die Beziehung zwischen Herzogin Catherine (39) und Herzogin Meghan (40) war schon immer etwas schwierig. Zumindest wurde das in den britischen Medien stets behauptet. Inzwischen sollen sich die beiden aber besser denn je verstehen. Wie ein Insider gegenüber «Us Weekly» enthüllt, haben die Damen einen Weg gefunden, ihre Unstimmigkeiten zur Seite zu legen und füreinander da zu sein. «Die beiden arbeiten jetzt im Interesse der gesamten Familie an ihrer Beziehung», so die Quelle.