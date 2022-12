Katar 2022: Gianni Infantino entfolgt Salt Bae auf Insta

Es war einer der Aufreger nach dem WM-Final: Starkoch Salt Bae inszenierte sich bei den Feierlichkeiten nach Spielschluss selbst, indem er das Spielfeld betrat und versuchte, Selfies mit der Siegermannschaft und dem Weltpokal zu ergattern. Dabei verärgerte der Türke, der mit bürgerlichem Namen Nusret Gökçe heisst nicht nur weltweit Fans, sondern auch die Fifa . Der Fussball-Weltverband hatte am Donnerstag angekündigt, die Vorfälle bei der Abschlusszeremonie der WM in Katar nach dem Titelgewinn der argentinischen Mannschaft zu untersuchen.

Infantino lobte Salt Bae als «Nummer 1»

Ob der Fifa-Boss persönlich sauer ist über das Verhalten des Promi-Koches bei der Zeremonie nach dem WM-Final, bleibt unklar. Gewiss ist nur, dass sich die beiden in der Vergangenheit prächtig verstanden haben. So besuchte Infantino Salt Bae bereits mehrfach in dessen Restaurants. Nicht nur in Doha genoss der 52-Jährige die teuren Fleischspeisen, sondern etwa auch im Januar 2021 in Dubai.