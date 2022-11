Uigure in Zürich verlor Angehörige beim Brand in Xinjang

Der in Zürich wohnende Uigure Abdulhafiz Maimaitimin (27) verlor beim Brand in Ürümqi in der Region Xinjiang fünf Familienangehörige. Dort gilt bereits seit mehr als drei Monaten ein Lockdown. Am Freitag löste ein Brand in einem Wohngebäude, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen, Proteste aus. Viele machten die Corona-Massnahmen dafür verantwortlich, dass der Brand nicht schneller gelöscht werden konnte. Zudem wird vermutet, dass die Menschen nicht fliehen konnten, da die Türen wie in anderen Gebäuden der Stadt von aussen verschlossen worden waren. Viele glauben zudem, dass die Opferzahl nicht stimmt und zu tief angesetzt ist.