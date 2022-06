Michelle Hunziker ist nach zwei Ehen «eine freie Frau»

In der SRF-Sendung «Gredig direkt», die von Urs Gredig (52) moderiert wird, war am Donnerstagabend Michelle Hunziker (45) zu Gast.

Viele Schweizerinnen und Schweizer dürften überrascht sein, wenn sie am Donnerstagabend den TV einschalten: Michelle Hunziker erzählt in einem rund einstündigen Gespräch in der SRF-Sendung «Gredig direkt» von ihrer Karriere, ihrem Liebesleben und ihren Kindern – und zwar souverän auf Schweizerdeutsch. Der Moderatorin ist die Nervosität deutlich anzusehen, zumal sie als «Berner Meitschi» seit fast 30 Jahren in Italien lebt. Den hiesigen Dialekt hat die 45-Jährige aber nicht verlernt. «Ich bin patriotisch», sagt sie dazu, und spricht des Weiteren über: