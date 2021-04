Evakuiert seit Felssturz in Raron VS : «Nach zwei Monaten dürfen wir heimkehren – doch die Angst bleibt»

Anwohnende Personen mussten umgehend evakuiert werden, als sich Ende Januar in Raron VS ein Felssturz ereignete. Erst jetzt dürfen die Evakuierten nachhause kehren – was nicht nur für Freude, sondern auch für Angst sorgt.