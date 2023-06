Nach Zwischenfall – Patrouille Suisse trainiert Flugvorführung

Nach dem Zwischenfall über Baar (ZG) am 15.6.2023 konnte letzte Woche am 23. Juni ein Erstflug in hoher Flughöhe zur Zufriedenheit aller Beteiligten durchgeführt werden. Nun führt die Patrouille Suisse ein Training über dem Flugplatz Speck-Fehraltorf durch, wie der Bund in einer Mitteilung schreibt.