Aktualisiert vor 2h

Schuldunfähig

Nachbar (38) tötete Mutter vor den Augen ihrer Kinder

Im Dezember tötete ein 38-Jähriger in Lörrach (D) im Wahn mit elf Messerstichen seine Nachbarin. Das Gericht hält den Mann für schuldunfähig, aufrgund seiner schweren psychischen Erkrankung ordnete es eine unbefristete Verwahrung an.

von Lukas Hausendorf

1 / 9 In Lörrach ist am 8. Dezember 2019 eine 37-jährige Frau von ihrem Nachbarn (38) in der Albert-Hitzig-Strasse erstochen worden. 20Minuten/lha Das Opfer wohnte im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. 20Minuten/lha Am Tag nach der Tat waren die Ermittler noch immer mit der Spurensicherung beschäftigt. 20Minuten/lha

Darum gehts Am 9. Dezember 2019 tötete in Lörrach (D) ein 38-jähriger Mann seine Nachbarin mit einem Küchenmesser.

Schon nach der Festnahme vermuteten die Ermittler, dass der Mann psychisch krank und nicht schuldfähig ist.

Das Landgericht Freiburg kam nun zum gleichen Schluss und ordnete für den Täter eine unbefristete Verwahrung in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt an.

Die Bluttat am 8. Dezember vergangenen Jahres hinterliess die Nachbarschaft im Schock. In einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Hitzig-Strasse unweit des Stadtzentrums von Lörrach (D) tötete der 38-Jährige seine 37-jährige Nachbarin in deren Wohnung mit einem Küchenmesser. Der Täter wurde noch im Treppenhaus festgenommen, nachdem ein Nachbar, der die Tat mitbekommen hatte, die Polizei alarmiert hatte.

Schon kurz nach der Festnahme vermutete die ermittelnde Staatsanwaltschaft Lörrach, dass der Mann die Tat in einem «krankheitsbedingen Zustand der Schuldunfähigkeit» begangen hatte. Der Haftrichter ordnete denn auch die Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses an.

Am Mittwoch nun wurde der 38-jährige Deutsche vom Landgericht Freiburg für die Bluttat verurteilt. Nach dreitägiger Verhandlung kam die Schwurkammer zum Schluss, dass der Beschuldigte schuldunfähig ist, wie «Die Oberbadische» berichtet.

Die Tat überraschte selbst Freunde

Die Verhandlung brachte allerdings neue Details zur Tat ans Licht. So hatte der Mann, der an einer schweren chronischen schizophren-paranoiden Störung leidet, seine Nachbarin mit elf Messerstichen getötet. Vor den Augen ihrer beiden Kinder. Diese litten noch heute unter den Eindrücken der Tat, die nicht nur die Nachbarschaft, sondern auch das Umfeld des Täters überraschten.

Ein enger Freund, der vom Gericht als Zeuge geladen war, berichtete, er habe den Beschuldigten stets als friedfertigen Menschen gekannt. Auch habe er mit seiner Nachbarin nie Streit gehabt.

Bis am 9. Dezember ein unbeschriebenes Blatt

Laut seinem Anwalt erinnert sich der 38-Jährige nicht mehr an den Tatablauf. Erst im Nachhinein sei ihm bewusst geworden, was er getan habe. Gemäss des psychiatrischen Gutachters leidet der Mann an einer schweren chronisch schizophrenen paranoiden Störung, die bereits in Jugendjahren in Ansätzen vorhanden war. Bis zur Bluttat am 8. Dezember war er aber nie strafrechtlich in Erscheinung getreten.