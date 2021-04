South Carolina (USA) : Nachbar erschiesst Grosseltern und ihre Enkel (5 und 9)

Noch aus ungeklärten Gründen erschoss eine Person in seinem direkten Umfeld fünf Personen und verletzte eine schwer. Der mutmassliche Schütze wurde kurze Zeit später aufgefunden und verhaftet.

Gestern Abend wurden in Nähe von Rock Hill in South Carolina die Grosseltern und deren zwei Enkel erschossen. Laut «CNN» rückte die Polizei aus, weil ihr eine Massenschiesserei gemeldet worden war. Sie fanden den Hausarzt, seine Frau und die zwei Enkelkinder im Alter von fünf und neun Jahren erschossen vor. Der Grossvater war in der Region Hausarzt, er und seine Frau wurden 69 bzw. 70 Jahre alt. Ebenfalls tot war ein 38-Jähriger, der zur Tatzeit im Haus arbeitete. Eine sechste Person wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert.