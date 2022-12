Tötungsdelikt Kehrsatz BE: Nachbar fand Blut im Keller

Das mutmassliche Tötungsdelikt ereignete sich in Kehrsatz.

Er steht im Verdacht, seine Frau getötet zu haben, und sitzt in Untersuchungshaft.

Weil es nach dem Fund einer toten Frau in Kehrsatz Ungereimtheiten gab, nahm die Kapo Bern ihren Ehemann fest.

In einer Wohnung in der Berner Vorortgemeinde Kehrsatz hat die Polizei Mitte Dezember eine tote Frau gefunden. Eine Woche später wurde der Ehemann der 29-Jährigen verhaftet. Laut Polizei habe es Ungereimtheiten und Hinweise gegeben, dass er mit dem Tod in Verbindung stehen könnte.