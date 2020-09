«Dieses Verhalten ist kein Weg für einen Vater»

Frau Meier, was hält die Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern Bern vom Verhalten des Mannes?

Die Stif t ung gegen Gewalt an Frauen und Kindern toleriert in keinem Fall Gewalt. Egal, wie die Situation war. Dieses Verhalten ist kein Weg für einen Vater. Auch dass er vorher seinen Sohn ermutigt haben soll, selbst Gewalt anzuwenden, spricht nicht gerade für seinen Erziehungsstil.

Was macht so ein Vorfall mit einem Kind?

Es kommt auf das Kind, das Umfeld und die Aufarbeitung an. So kann das Kind b e ispielsweise e ine schlimme Erinnerung an den Vorfall haben, dies aber rasch wieder verarbeiten. So ein Vorfall kann aber auch tiefe Spuren hinterlassen, wo es dann professionelle Unterstützung braucht.