Goldach SG : Nachbar löscht Brand und rettet Mann (32) und seinen Sohn (4) aus Wohnung

Ein Föhn auf einem Wickeltisch sollte ein Zimmer heizen. Die Matratze fing daraufhin Feuer und ein Nachbar rettete den schlafenden Vater und seinen Sohn aus dem Rauch.

Ein Föhn verursachte in einer Wohnung in St. Gallen einen Mottbrand.

In Goldach SG ist es am Montagmorgen zu einem Mottbrand gekommen. Um 06.35 Uhr hat ein Nachbar bemerkt, dass aus einer Wohnung an der St. Gallerstrasse Rauch heraus kam. Er alarmierte die Feuerwehr und begab sich zur Wohnung.