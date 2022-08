Grillstreit in Goppenstein VS : Nachbar mit Pickel attackiert – Angreifer kassiert saftige Busse

Im letzten Mai ging in Goppenstein VS ein Mann mit einem Pickel auf seinen Nachbarn los. Das kommt ihn nun teuer zu stehen.

Das Video des Grillstreits in Goppenstein VS ging in den sozialen Medien viral.

In Goppenstein VS waren im Mai zwei Männer wegen einer Grillstelle aneinandergeraten.

Mitte Mai eskalierte in Goppenstein VS ein Streit zwischen zwei Männern: G.H.* attackierte seinen Nachbarn D.G.* mit Eispickel und Feuerlöscher. Der Grund: Er störte sich daran, dass G. auf dem Vorplatz des Hauses ein Lamm grillierte. Dieser wehrte sich mit einer kleinen Gartenhacke gegen die Pickel-Attacke und verständigte die Polizei. Mit dem Feuerlöscher sprühte H. schliesslich das Grillgut ein und machte damit das traditionelle Festessen seines Nachbarn – am 6. Mai feiern Roma wie G. auf der ganzen Welt ein Fest zu Ehren des heiligen Georg – zunichte. «Da steckte mehr als ein Tag Vorbereitung von meiner Frau und mir drin. Und er hat das ruiniert», sagte G. damals zu 20 Minuten . Gegen H. wurde Anzeige erstattet.

Wie der «Walliser Bote» nun berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Oberwallis kürzlich einen Strafbefehl gegen H. erlassen. Wie diesem zu entnehmen ist, wohnen die beiden Männer seit wenigen Jahren in demselben Mehrfamilienhaus. Bereits zwei Tage vor dem Streit hatte H. versucht, den Festschmaus seines Nachbarn zu unterbinden. So hatte er ihm einen Zettel mit der Botschaft «Feuerverbot!» an die Haustür geklebt. Zudem hatte er den Grill der Hausverwaltung auf dem Vorplatz des Miethauses abgebaut. Doch hielt G. an seinem Vorhaben fest, bastelte selbst eine Grillstelle zusammen und grillierte mit Bewilligung der Hausverwaltung an besagtem Freitagvormittag sein Lamm.