Fall Maddie

Nachbar sah in zwei Jahren niemanden auf dem Grundstück in Hannover

Die Polizei im deutschen Hannover setzt die Durchsuchung eines Kleingartens im Zusammenhang mit der kleinen Maddie fort. Bis zum Sonnenuntergang waren Beamte am Dienstagabend auf der Parzelle am Stadtrand im Einsatz.

In den zwei Jahren, in denen er seine Parzelle nutze, habe er auf dem Nachbargrundstück niemanden gesehen, sagte der benachbarte Pächter.

Der 43-jährige Deutsche, gegen den in diesem spektakulären Fall wegen Mordes ermittelt wird, soll nach dem Verschwinden der kleinen Britin in Hannover gelebt haben. Welche Verbindungen es zwischen Christian B. und der Kleingartenparzelle geben könnte, sagten die Ermittler ebenso wenig wie, was sie sich auf dem Gelände erhoffen zu finden (lesen Sie hier, was ein deutscher Profiler zu den neuen Grabungen sagt) . An der Polizeiaktion beteiligt ist auch das deutsche Bundeskriminalamt (BKA).>