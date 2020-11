Das Kantonsgericht am Klosterhof in St. Gallen.

Mitte Juli 2017 war in einem Waldstück im Thurgau von einer Spaziergängerin die verkohlte Leiche eines Mannes gefunden ­worden. Für die Polizei war rasch klar: Der 41-jährige Serbe war einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Drei ­Jahre später kommt es zum Prozess: Ab heute steht der mutmassliche Täter, ein 37-jähriger Serbe, vor Gericht. Er soll seinen Landsmann wegen einer Geldschuld getötet haben. Es geht um einen Kredit, den der Beschuldigte dem späteren ­Opfer nicht ­zurückzahlen konnte. Der Spielsüchtige hatte das geliehene Geld und noch mehr verzockt. «Er war ­daher nicht in der Lage, den Kredit zurückzuzahlen, und wusste, dass der Geldgeber das Geld notfalls mit Gewalt einfordern würde», heisst es in der Anklageschrift.