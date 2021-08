Laufend Plätze abgebaut - Nachbarländer haben deutlich mehr Intensivbetten als die Schweiz

1 / 7 Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen nimmt wieder zu. Ronald Bonss/dpa-Zentralbild/dpa Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Schweiz deutlich weniger Intensivpflegeplätze pro 100’000 Einwohner hat als Deutschland, Österreich oder Frankreich. Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Zentral ist die Frage, wie viele Intensivplätze auch tatsächlich betrieben werden können. Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa

Darum gehts Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) zeigen: Drei von vier Nachbarländern haben mehr Intensivplätze pro 100’000 Einwohner als die Schweiz.

Seit 2000 wurde in der Schweiz jedes sechste Spitalbett abgebaut.

Für die angespannte Lage in den Spitälern gibt es gemäss Experte Erwin Carigiet zwei Gründe: Eingesparte Kosten und schwierige Bedingungen für das Pflegepersonal. Letzeres wollen die Initianten der Pflegeinitiative ändern.

Die Lage in den Schweizer Spitälern spitzt sich wieder zu: Weil immer mehr und auch jüngere Covid-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation behandelt werden müssen, müssen verschiedene Spitäler andere Operationen bereits wieder verschieben. Sollte sich die Lage weiter verschlechtern, schliesst Gesundheitsminister Alain Berset erneute scharfe Corona-Massnahmen nicht aus – diese würden wohl vor allem für Ungeimpfte gelten.

Entscheidender Faktor dafür ist die Anzahl der Intensivbetten in den Spitälern – respektive das Personal, welches gebraucht wird, um die Betten zu betreiben, wie Tobias Bär, Mediensprecher der Gesundheitsdirektorenkonferenz, sagt: «Gefordert sind nicht primär kalte Betten, sondern qualifiziertes Personal, welches sich um die Patientinnen und Patienten in den Betten kümmert. Und qualifiziertes Personal kann nicht innerhalb kurzer Zeit aufgestockt oder neu ausgebildet werden.»

In 20 Jahren jedes sechste Spitalbett abgebaut

Was die Intensivplätze angeht, liegt die Schweiz im internationalen Vergleich knapp unter dem Durchschnitt. 2018 kamen in der Schweiz gemäss der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner 11,8 Intensivplätze. Die 22 OECD-Länder haben im Durchschnitt mit zwölf Intensivplätzen auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner etwas mehr Intensivbetten als die Schweiz. An der Spitze liegt Deutschland mit 33,9 Plätzen, also fast dreimal mehr als die Schweiz. Auch Österreich (28,9) und Frankreich (16,3) haben mehr Kapazitäten. Als einziges Nachbarland der Schweiz hat Italien (8,6) weniger Intensivbetten pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Schweiz hat gemäss Daten der OECD deutlich weniger Intensivpflegeplätze pro 100’000 Einwohner als Deutschland, Österreich oder Frankreich. Quelle und Grafik: OECD

Bei den Akut-Betten – dazu zählen neben den Intensivplätzen auch Betten auf anderen Akutstationen wie der Chirurgie – liegt die Schweiz ungefähr im Mittelfeld. Die Gesamtzahl der Spitäler und der zur Verfügung stehenden Spitalbetten verringert sich seit Jahrzehnten, wie Zahlen des Spitalverbands H+ zeigen. Gemäss Bundesamt für Statistik wurde seit 2000 jedes sechste Spitalbett in der Schweiz abgebaut.

Seit den 1980er-Jahren werden in der Schweiz fortlaufend Spitäler geschlossen und Bettenkapazitäten abgebaut. Seit dem Jahr 2000 ist gemäss Bundesamt für Statistik jedes sechste Spitalbett verschwunden. Quellen: Spitalverband H+, Bundesamt für Statistik. Grafik: H+

«Es ist eine Personal- und Kostenfrage»

Erwin Carigiet leitete von 2008 bis 2017 das Zürcher Stadtspital Triemli und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung des Schweizer Gesundheitswesens. Die Corona-Krise bringe Missstände zutage, die schon zuvor bekannt gewesen seien, sagt er: «Das Hauptproblem in der Pflege und damit auch in der Intensivpflege sind die Arbeitsbedingungen und die Knappheit an gut ausgebildetem Personal. Das ist schon länger bekannt, tritt jetzt in der Krise aber besonders in den Vordergrund.»

Neben der Personal- ist es laut Carigiet immer auch eine Kostenfrage, wie gut die Spitäler und Gesundheitseinrichtungen auf Krisen eingestellt sind: «Die Schweiz hat relativ hohe Gesundheitskosten, was politisch immer wieder für Diskussionen sorgt. Im Schweizer Gesundheitswesen werden seit Jahren vielerorts Kosten optimiert.» Das passiere teilweise zulasten der Versorgungssicherheit: «Wenn Sie dauernd ausreichend Personal und Betten zur Verfügung stellen wollen, um für eine Krise gerüstet zu sein, kostet das viel Geld.»

«Forderungen nach Investitionen in die Pflege sind unpopulär»

Trotzdem sieht Carigiet nicht schwarz für das Schweizer Gesundheitswesen: «Im Vergleich zu Deutschland etwa haben wir zwar weniger Betten, dafür aber mehr Personal pro Patient, was die Behandlungsqualität erhöht.» Für Carigiet wären Investitionen in die Ausbildung und Arbeitsbedingungen von Pflegepersonal nötig. «Das ist angesichts der so schon hohen Gesundheitskosten derzeit aber eine unpopuläre Ansicht.» Letztlich sei es eine gesundheitspolitische Frage, wie viel die Versorgungssicherheit kosten dürfe.

Am 28. November stimmt die Schweiz über die Pflegeinitiative ab (siehe unten). Ob die Initiative oder der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats tatsächlich die erwünschten Verbesserungen bringen würden, könne Carigiet nicht beurteilen. «Das Anliegen, bessere Bedingungen in der Pflege zu schaffen, ist aber auf jeden Fall berechtigt.»

Abstimmung über Pflegeinitiative im November Am 28. November stimmt die Schweiz über die Pflegeinitiative ab. Sie fordert, dass die Schweiz mehr Pflegefachpersonen ausbilden und bessere Arbeitsbedingungen schaffen muss, damit die Fachpersonen im Beruf bleiben. «Denn diese Berufsgruppe ist unverzichtbar für die Grundversorgung», sagen die Initiantinnen und Initianten. Der Bundesrat lehnt die Initiative ab und hat einen indirekten Gegenvorschlag unterbreitet, der in Kraft tritt, wenn die Initiative abgelehnt und gegen den Gegenvorschlag kein Referendum ergriffen wird. Ein Vergleich zwischen den Anliegen der Initiative und jenen des Gegenvorschlags findet sich hier.