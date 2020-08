Nachbarn halten Einbrecher fest

Appenzell AI, 09.08.2020: Am Sonntagabend fuhr eine Frau auf der Enggenhüttenstrasse in Appenzell AI vom Scheidweg in Richtung Aukreuzung, wo sie nach links in Richtung Enggenhütten AI fuhr. Gleichzeitig fuhr von Enggenhütten her ein 66-jähriger Lenker und wollte auf der Hauptstrasse geradeaus weiter in Richtung Mettlenkreisel fahren.Dabei kam es zu einer heftigen Frontalkollision zwischen den Fahrzeugen. Insgesamt wurden vier Personen verletzt und es entstand grosser Sachschaden.