Späte Einigung - Nachbars Hecke bodeneben abgesägt – Streit landet vor Gericht

Ein Nachbarschaftsstreit endete am Donnerstag vor dem Richter. Der 58-Jährige, der damals noch in Zürich-Affoltern gewohnt hat, sägte am ersten Tag im vergangenen Oktober ein Teil der Lorbeerhecke des Nachbars bis auf die Wurzelstöcke herunter. «Ich habe den Nachbarn mehrfach dazu aufgefordert, die Hecke zu schneiden», sagte er vor dem Bezirksgericht Zürich. Sein Unterstand sei überwuchert gewesen.