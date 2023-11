Nachbarschaftsstreit im Kanton Waadt eskaliert

Unter Nachbarn kann das Zusammenleben manchmal schwierig sein. Aber es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Das schien ein Italiener (60), der in einer kleinen Ortschaft im Waadtländer Jura lebt, vergessen zu haben. Eines Morgens im Dezember 2021, gegen 9.30 Uhr, als er mit einer elektrischen Fräse vor seinem Haus den Schnee räumte, hielt seine Nachbarin mit ihrem Auto nur wenige Meter von dem Mann entfernt an, um die Windschutzscheibe ihres Autos abzutauen. Da die 40-Jährige und der Beschuldigte bereits seit längerem ein angespanntes Verhältnis hatten, eskalierte die Situation daraufhin.



Der 60-Jährige zielte mit der Schneefräse auf das Auto der Frau und berieselte es mit Schnee. Daraufhin verliesss die 40-Jährige wutentbrannt ihr Auto, wie auf einer Videoaufnahme zu sehen ist. Sie bewarf den Nachbarn mit Schnee und wollte ihn offensichtlich zur Rede stellen. Womit sie jedoch nicht gerechnet hatte, war, dass der Mann sich verteidigen würde, indem er die noch laufende Schneefräse hochhob. Im Bruchteil einer Sekunde wurde die Hand der Frau von den rotierenden Klingen der Maschine erfasst, was ihr mehrere Schnitte zufügte, darunter einen relativ tiefen, wie «20 Minutes» schreibt.