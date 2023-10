Nachbarschaftsstreit: So löst du Probleme um Lärm und Rauch

In Wohnblöcken, aber auch in Einfamilienhäusern, kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen den benachbarten Parteien. Wir haben Fabian Gloor, Jurist beim Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz, gefragt, wie viel man von seinen Nachbarinnen und Nachbarn erdulden muss.

Was kann ich tun, wenn die Person neben oder unter mir auf dem Balkon raucht und es in meine Wohnung zieht?

Ich würde das Gespräch suchen: Vielen Raucherinnen und Rauchern ist das gar nicht bewusst. Wenn sich nichts ändert, kann man die Verwaltung auf das Problem hinweisen. Schlussendlich muss der Vermietende dafür sorgen, dass man seine Wohnung ungestört nutzen kann. Das Rauchen in der Wohnung und auf dem Balkon lässt sich kaum verbieten , aber man muss Rücksicht nehmen.

Man kann das psychologisch schon schlau angehen: Am besten geht man ein solches Gespräch nicht dann an, wenn man sich gerade fürchterlich aufregt. Besser ist es, in einem ruhigen Moment sachlich, aber bestimmt, auf die Person zuzugehen und das Problem zu schildern.